В Липецке умер народный художник России Юрий Гришко

9 Дек. 11:04 2018-12-09T11:04:48+03:00

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8 декабря не стало народного художника России Юрия Гришко. Об этом стало известно из сообщения в соцсетях на странице «Галереи Назарова». 83-летний Юрий Дмитриевич был членом Российской академии художеств, почетным гражданином Липецка и выдающимся скульптором.

- С его уходом отечественное искусство понесло невосполнимую утрату. Липецкая культура потеряла лидера, художники всех поколений - наставника, учителя, друга. 60 лет плодотворного труда он посвятил Липецку, отобразив его современность и историю, запечатлев героев и простых людей. Он стоял у истоков местной организации Союза художников и сыграл неоценимую роль в ее формировании и развитии, - написано на странице художественной галереи. - Всем, кто был знаком с Юрием Дмитриевичем, будет очень не хватать этого жизнелюбивого, доброжелательного, искреннего, невероятно талантливого человека.

Напомним, что Юрий Гришко приложил руку к созданию многих монументов в городе. Например, памятник Скороходову в Быхановом саду, детям, погибшим в годы войны, в Верхнем парке, монументы «Слава труду» у завода «Свободный Сокол», борцам за установление Советской власти в крае на площади Революции и героям-летчикам на площади Авиаторов, а также памятник «Алеша» и скульптурные барельефы на площади Героев, памятники А.С. Пушкину и Л.Н. Толстому.