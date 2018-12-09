2018-12-09T12:08:38+03:00
Общество

Маленькие липчане могут отправить письмо Деду Морозу через Роспотребнадзор

В течение декабря региональное ведомство будет принимать пожелания малышей, а потом
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива.фото из архива.
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Начиная с 6 декабря в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Липецкой области (ул. Гагарина, д. 60 а, горячая линия 27-25-98) самые маленькие жители Липецка могут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока взрослые - родители или бабушки и дедушки -будут получать консультацию специалистов в общественных приемных, дети смогут собственноручно написать письмо новогоднему волшебнику. Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг.

Напомним адреса территориальных отделений регионального управления Роспотребнадзора:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (г. Липецк, ул. Октябрьская, 80А. Телефоны: 8(4742) 25-09-07; 74 06 27; 74 06 27; 25 76 92; 77 04 13)

- Многофункциональный центр (г. Липецк, пл. Победы, 6А. Телефон: 8(4742) 25-76-92)

- Отдел в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (г. Елец, ул. Путейская, 20. Начальник отдела: (код 47467) 2-07-78; 6-05-00, 2-66-65)

- Отдел в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах ( г. Задонск, ул. К-Маркса, 2. Начальник отдела: (код 47471) 2-14-21, 2-11-41)

- Отдел в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (г. Данков, ул. Л-Толстого, 6. Начальник отдела: (код 47465) 6-23-90, 6-24-62)

- Отдел в Грязинском, Добринском, Усманском районах (г. Грязи, ул. Осовиахима, 10. Начальник отдела: (код 47461) 2-10-47; 2-44-12)

- Отдел в Лебедянском, Краснинском районах (г. Лебедянь, ул. Антонова, 12а. Начальник отдела: (код 47466) 5-24-57; 5-24-55).

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