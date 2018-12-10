Липчанка вытащила кошелек у пенсионера в торговом центре

10 Дек. 09:03 2018-12-10T09:03:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области раскрыли карманную кражу. Все случилось 6 декабря в городе Грязи. В тот день в полицию пришел 68-летний мужчина и рассказал, что в торговом центре кто-то вытащил у него портмоне, в которому было 15000 рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело и вскоре сотрудники уголовного розыска вычислили причастных. Воровкой оказалась женщина. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемая, 31-летняя местная жительница, задержана. По части 2 статьи 158 ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Еще одного вора поймали в Долгоруковском районе, где обокрали продуктовый павильон, вынесли ноутбук и продукты. Воришкой оказался 21-летний житель Орловской области.