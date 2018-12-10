Под Липецком в ДТП с «Шевроле» погиб водитель «Фольксвагена»

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-10T09:31:10+03:00

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Трагическая авария произошла в минувшую пятницу, 7 декабря, в Тербунском районе Липецкой области. Там на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны около 17.00 столкнулись «Шевроле» и «Фольксваген». За рулем первой иномарки была 51-летняя женщина, именно она спровоцировала аварию. В итоге хозяйка «Шевроле» и ее 30-летняя пассажирка попали в больницу, 52-летний водитель второй иномарки погиб.

В тот же день в Липецке на улице Гагарина еще одна 36-летняя дама за рулем «Митсубиси» въехала в «Хендай», которым управлял 55-летний мужчина. Водительницу и пассажирку первой иномарки увезли в больницу, второму водителю оказали помощь и отпустили.

Еще одна серьезная авария за тот день произошла в 15.30 на Лесной улице. Там 29-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и ударил «ВАЗ-2107». 33-летнего водителя и 32-летнюю пассажирку «семерки» увезли на «Скорой».

В воскресенье, 9 декабря, в Задонском районе в 3.30 утра в ДТП попала «Приора». 23-летний водитель не справился с управлением на трассе Донское – Верхний Студенец и врезался в фонарный столб. В аварии пострадал сам водитель и его 17-летняя пассажирка – оба в больнице.

Еще один водитель не справился с управлением в тот же день в Елецком районе. Около 16.00 на трассе Елец – Талица – Красное 23-летний водитель «ВАЗ-2112» не удержал машину на дороге и влетел с «ВАЗ-2109», за рулем которого был 64-летний мужчина. В ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «девятки» – ее увезли в больницу.

По данным ГИБДД региона, за минувшие трое суток, с 7 по 9 декабря, на дорогах Липецкой области в 6 ДТП пострадали 11 человек и 1 погиб. ДТП без пострадавших зафиксировали 133.