2018-12-10T09:31:10+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП с «Шевроле» погиб водитель «Фольксвагена»

За трое суток на дорогах области произошло 6 аварий с пострадавшими
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
За трое суток на дорогах пострадали 11 человек и 1 погибЗа трое суток на дорогах пострадали 11 человек и 1 погибФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Трагическая авария произошла в минувшую пятницу, 7 декабря, в Тербунском районе Липецкой области. Там на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны около 17.00 столкнулись «Шевроле» и «Фольксваген». За рулем первой иномарки была 51-летняя женщина, именно она спровоцировала аварию. В итоге хозяйка «Шевроле» и ее 30-летняя пассажирка попали в больницу, 52-летний водитель второй иномарки погиб.

В тот же день в Липецке на улице Гагарина еще одна 36-летняя дама за рулем «Митсубиси» въехала в «Хендай», которым управлял 55-летний мужчина. Водительницу и пассажирку первой иномарки увезли в больницу, второму водителю оказали помощь и отпустили.

Еще одна серьезная авария за тот день произошла в 15.30 на Лесной улице. Там 29-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и ударил «ВАЗ-2107». 33-летнего водителя и 32-летнюю пассажирку «семерки» увезли на «Скорой».

В воскресенье, 9 декабря, в Задонском районе в 3.30 утра в ДТП попала «Приора». 23-летний водитель не справился с управлением на трассе Донское – Верхний Студенец и врезался в фонарный столб. В аварии пострадал сам водитель и его 17-летняя пассажирка – оба в больнице.

Еще один водитель не справился с управлением в тот же день в Елецком районе. Около 16.00 на трассе Елец – Талица – Красное 23-летний водитель «ВАЗ-2112» не удержал машину на дороге и влетел с «ВАЗ-2109», за рулем которого был 64-летний мужчина. В ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «девятки» – ее увезли в больницу.

По данным ГИБДД региона, за минувшие трое суток, с 7 по 9 декабря, на дорогах Липецкой области в 6 ДТП пострадали 11 человек и 1 погиб. ДТП без пострадавших зафиксировали 133.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
В Липецке сгорел архив БТИ
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
В этом году липчане взяли ипотечные кредиты на 13 млрд. рублей
Гадалка из Адыгеи сняла с липчанки порчу на 100 000 рублей золотом
Липчанка вытащила кошелек у пенсионера в торговом центре
Маленькие липчане могут отправить письмо Деду Морозу через Роспотребнадзор
В Липецке умер народный художник России Юрий Гришко
Под Липецком столкнулись две иномарки: есть пострадавшие
В ближайшие сутки в Липецке ожидается снегопад и потепление
В субботу несколько улиц Липецка останутся без света, 5 - без воды
Выходные в Липецке обещают быть снежными
В Липецке в субботу временно ограничат движение вдоль Набережной
ДТП на Космонавтов в Липецке: перевернутую иномарку ставят «на колеса»
Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавшие
В Липецке в «Университетском» ловили бродячих собак
В Липецке могут увеличить штраф за курение в подъезде
В Липецке с 12 декабря изменится расписание автобуса №27
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
В облсовете выбирали «лучших отцов»
Под Липецком автогрейдер столкнулся с "Дацун": пострадала водитель иномарки
В Липецке мужчина, угрожая ножом, отнял у женщины автомобиль
В Липецке у железнодорожного вокзала столкнулись иномарки: есть пострадавшие
Ночью в Липецке вспыхнул "Mercedes-Benz ML-350"
Несколько дней в домах липчан будет течь мутная вода