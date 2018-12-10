Гадалка из Адыгеи сняла с липчанки порчу на 100 000 рублей золотом

10 Дек. 09:45 2018-12-10T12:41:51+03:00

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В Липецке поймали гадалку-аферистку, которая одурачила пенсионерку месяц назад. Все случилось 15 ноября в квартире 61-летней жительницы Липецка, которая привела к себе неизвестную женщину. Незнакомка убедила пенсионерку, что на ней порча и пообещала снять проклятие.

Проведя обряд, гадалка поспешила удалиться. А пенсионерка только после магического ритуала заметила, что у нее пропало золото на сумму 100 000 рублей. Сообразив, что ее обманули, липчанка пошла в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело и начали искать гадалку-аферситку. Ее в итоге вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемой оказалась 38-летняя безработная жительница Адыгеи. Женщину взяли под стражу, теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы.