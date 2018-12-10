В этом году липчане взяли ипотечные кредиты на 13 млрд. рублей

10 Дек. 10:41 2018-12-10T10:41:18+03:00

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В Липецкой области существенно возросло количество и сумму ипотечных кредитов. По данным липецкого отделения Центробанка, за 10 месяцев 2018 года жителям региона выдали 8016 ипотечных кредитов – в 1.4 раза больше, чем годом ранее. Всего липчане взяли у банков на покупку жилья около 13 млрд рублей – в 1.6 раз больше, чем в 2017 году. Все кредиты выдали в рублях.

На начало ноября года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Липецкой области составила 9,5%, в прошлом году было 11%. В кредит в среднем брали 1.6 млн. рублей сроком на 16,9 месяцев. Также по данным липецкого отделения Банка России, общая задолженность по ипотеке на начало ноября 33,4 млрд рублей. Просроченная задолженность составляет 0,7%.