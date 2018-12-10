2018-12-10T19:25:00+03:00
Происшествия

В Липецке на 19 микрорайоне в пожаре пострадал человек

В многоэтажном доме загорелся подвал
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В пожаре пострадал человекВ пожаре пострадал человекФото: с сайта ГУ МЧС России по Липецкой области
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 10 декабря, в Липецке случился пожар. О задымлении в подвале спасателям сообщили очевидцы в 16.44. К дому №111 по улице Московской выехали спасатели. С огнем боролись 5 пожарно-спасательных отделений и доброволец. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил вещи б/у в подвальном помещении на площади 1 кв.м. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в пожаре пострадал человек. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В случае обнаружения пожара звонить «112» или «01». Спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Лучше предупредить несчастье, чем потом разбираться с последствиями. Помните, что от этого зависит не только сохранность имущества, но и человеческая жизнь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке в тепловом камере трубопровода нашли труп человека в кипятке
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Под Липецком нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю школьнцу
В киосках Липецка изъяли 150 бутылок контрафактной водки
В угоне иномарки подозревают 18-летнюю липчанку
Под Липецком 19-летний водитель "Форда" сбил женщину на пешеходном переходе
Днем в Липецке до 11 градусов мороза и снег
В четверг 4 улицы Липецка останутся без света, 3 - без воды
В Липецке полдня искали 8-летнюю девочку, которая решила погулять
Под Липецком почти неделю назад пропала 15-летняя девочка
За срубленные дубы липчанин выплатил треть миллиона и получил условный срок
Липчанин забил знакомого киркой, заподозрив в краже телефона
Игорь Артамонов: «1 миллиард будет выделен на повышение зарплат бюджетникам»
В Липецке двоих рецидивистов будут судить за наркотики
В Липецке достраивают 11 из 15 проблемных домов
Пожарные в Липецке проверяют помещения, где будут проходить новогодние праздники
Под Липецком рядом с автобусом и внедорожником слетела в кювет фура
Пассажиров перевернувшегося под Тамбовом автобуса отправили в Липецк
Под Липецком пассажирский автобус и внедорожник вылетели в кювет