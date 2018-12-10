В Липецке на 19 микрорайоне в пожаре пострадал человек

СЕГОДНЯ 19:25 2018-12-10T19:25:00+03:00

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В этот понедельник, 10 декабря, в Липецке случился пожар. О задымлении в подвале спасателям сообщили очевидцы в 16.44. К дому №111 по улице Московской выехали спасатели. С огнем боролись 5 пожарно-спасательных отделений и доброволец. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил вещи б/у в подвальном помещении на площади 1 кв.м. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в пожаре пострадал человек. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В случае обнаружения пожара звонить «112» или «01». Спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Лучше предупредить несчастье, чем потом разбираться с последствиями. Помните, что от этого зависит не только сохранность имущества, но и человеческая жизнь.