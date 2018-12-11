В Липецке «паровозиком» столкнулись пять машин, включая автобус

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-11T17:10:42+03:00

ДТп на улице Фрунзе в Липецке Фото: скрин с видео

В ДТП на улице Фрунзе пострадали водитель автобуса и пассажир фургона [видео]

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Массовая авария произошла после полудня на улице Фрунзе в Липецке. Там на одной полосе столкнулись пять следовавших друг за другом автомобилей. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель «Нивы». Отечественный внедорожник неожиданно остановился, а остальные участники дорожного движения не успели среагировать.

ДТП с пятью машинами в Липецке .

Внезапный маневр, короткая дистанция и погодные условия обернулись массовым ДТП. Сначала в «Ниву» въехал «Лексус», в него влетел микроавтобус, который тут же прижал пассажирский «ПАЗ», а замкнула цепочку «Лада».

Наиболее серьезные повреждения получили фургон «Строен» и автобус. На место вызвали «Скорую». Как сообщили очевидцы, врачи увезли двоих пострадавших – пассажира фургона и водителя автобуса.