Липецкие автоинспекторы довезли до дома заблудившегося на машине ветерана ВОВ

СЕГОДНЯ 19:08 2018-12-12T19:08:33+03:00

Ветеран заблудился в городе и не мог попасть домой Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Белая «Ока» петляла по городу, пока не помощь не пришли сотрудники ГИБДД

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В Липецке в непростую ситуацию попал 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Все случилось 7 декабря, около 14.00 в дорожную полицию поступил сигнал о том, что по городу странно передвигается автомобиль «Ока» со знаком «Инвалид» – машина то внезапно останавливалась на оживленных улицах, то медленно двигалась. Очевидцы решили, что водителю нужна помощь.

«Оку» по приметам вскоре заметил инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Несмеянов. За рулем был растерянный пожилой водитель, и инспектор поинтересовался, не нужна ли медицинская помощь.

Пожилой человек признался, что дезориентирован, помощь медиков не требуется, но он заблудился и не знает, как вернуться домой. По документам инспектор узнал, что водитель – 93-летний ветеран войны Григорий Голевский, воевавший в составе войск 2 Украинского фронта.

В итоге все закончилось хорошо, сотрудник ДПС сопроводил Георгия Стефановича до дома.

– Думаю, что на моем месте также бы действовал любой инспектор ДПС, – сказал Сергей Несмеянов. – Оказание своевременной помощи участникам дорожного движения – важнейшая задача нашей служебной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, Сергей Несмеянов в ДПС работает недавно, а ранее служил в ППС. А ветеран получил права в 1960 году и в свои 93 года до сих пор ездит за рулем.