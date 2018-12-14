На трассе Липецк-Хлевное столкнулись 4 автомобиля: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-14T16:26:27+03:00

В аварии с 4 машинами пострадал человек Фото: УГПСС Липецкой области

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Этим утром, 14 декабря, в Липецкой области произошло крупное ДТП. Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, на трассе Хлевное-Липецк столкнулись 4 автомобиля – «Хендай Солярис», «Киа Рио», «Газель», «Нива».

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного ОПСП №1 села Дмитряшевка Хлевенского района в 9.41. Спасатели тут же направились к месту аварии. Они устранили последствия ДТП. В аварии пострадал человек. Его доставили в больницу.

Напомним, в эту пятницу в Липецке и области произошло еще несколько серьезных аварий. Так, на трассе Орел-Тамбов на виадуке над Елецкой трассой лоб в лоб столкнулись автокран «КАМАЗ» и «Киа Рио». В ДТП пострадали водитель и два пассажира иномарки.

Еще одно дорожное происшествие произошло в Лебедянском районе. Там столкнулись «ВАЗ-2110» и «Нива». Пострадали несколько человек.