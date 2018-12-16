Липецкие санитарные врачи рассказали, как правильно выбрать алкоголь
Санитарные врачи Липецкой области дали советы жителям региона по правильному выбору алкоголя. Первый пункт - спиртные напитки следует покупать только в стационарных торговых предприятиях. Дальше нужно обратить внимание на упаковку:
- коробка, бутылка, укупорочные средства не должны быть повреждены или деформированы;
- колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться, при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать;
- на упаковке (за исключением пива) должна быть акцизная марка без повреждений;
- название алкоголя на акцизе должно совпадать с названием на этикетке;
- также на марке должна содержаться информация об объемной доле этилового спирта в продукте (градусах), объем тары в литрах или дм.куб.
Еще один важный пунк при выборе алкогля - этикетка. Она должна плотно и ровно прилегать к бутылке. Этикетка должна содержать сведения: о наименовании продукции, о местонахождении производителя, стране происхождения, государственных стандартах, наименованиях основных ингредиентов, дате изготовления, содержании этилового спирта и вреде оть употребления алкоголя для здоровья.