Липчанка несколько месяцев обворовывала счет своей бабушки

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-16T12:00:36+03:00

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Правобережный районный суд Липецка признал горожанку виновной в тайном хищении денег с банковского счета своей бабушки. Во время расследования выяснилось, что внучка с помощью мобильного приложения несколько месяцев переводила себе бабушкины средства, а потом обналичивала их через банкоматы. Со временем небольшие суммы вылились в значительный материальный ущерб. В этот момент пенсионерка и обратилась к полицейским. Подсудимая признала вину и и возместила материальный ущерб.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, суд приговорил внучку одному году условно.

Напомним, недавно несчастье у пенсионерки случилось в Данковском районе. Там в селе Спешнево-Ивановское со двора дома по улице Первомайской у 64-летней женщины кто-то украл двух кроликов породы «Великан». Вора поймали на следующий день. Подозреваемым оказался 36-летний житель того же села. Известно, что мужчина уже сидел за кражи, нигде не работал и сейчас ведет аморальный образ жизни. К счастью, рецидивист не успел съесть кроликов. Он во всем сознался и сам отдал животных полиции. Зверушек вернули счастливой пенсионерке, и та поблагодарила полицию за оперативность.