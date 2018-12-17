2018-12-17T08:23:47+03:00
Происшествия

В Липецкой области под утро сгорел частный дом

Пожар случился в Данковском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Два крупных пожара произошли в области за суткиДва крупных пожара произошли в области за суткиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Крупный пожар произошел этим утром, 17 декабря, в Данковском районе Липецкой области. Частный дом загорелся в в селе Новоникольское на Донской улице. Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в 3.27 утра.

На место происшествия, к дому № 22 сразу выехали два отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. Несмотря на все их усилия, значительная часть имущества сгорела. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь уничтожил внутреннюю отделку дома на площади 54 м2.

Помимо этого серьезный пожар случился накануне вечером в Елецком районе. Там около 21.00 в селе Аргамач-Пальна вспыхнул дом №23 на улице Археологической. Здесь с огнем боролись 4 отделения пожарно-спасательных постов и добровольные дружинники. В пожаре сгорели деревянные конструкции кровли и внутренняя отделка на площади 90 м2.

Из-за чего начались пожары в обоих случаях, сейчас выясняют эксперты.

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