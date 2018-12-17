2018-12-17T09:02:56+03:00
Происшествия

В Липецке поймали двух женщин за кражи у пенсионеров

В сумме они украли почти полмиллиона рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Женщины из Ельца и Грязей обворовывали пенсионеров в ЛипецкеЖенщины из Ельца и Грязей обворовывали пенсионеров в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области за день раскрыли две кражи из домов пожилых людей. Первой жертвой воров стал 87-летний пенсионер. 6 декабря неизвестные пробрались в дом к ветерану по улице Вавилова и украли 450 000 рублей. Преступление раскрыли в это воскресенье, 16 декабря. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемой оказалась 40-летняя жительница Грязей.

Еще одна 47-летняя воровка из Ельца обокрала в Липецке 51-летнюю женщину. 10 декабря у липчанки украли 10 000 рублей. Подозреваемая сейчас задержана.

А 14 декабря в селе Новосильское в Тербунском районе воры пробрались в дом к 54-летней пенсионерке и вынесли восемь чугунных радиаторов отопления. Домушниками-металлоломщиками оказали двое местных безработных мужчин 25 и 40 лет.

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