На площади в Липецке к Новому году поставили гигантское кресло с камином

17 Дек. 09:31 2018-12-17T09:31:17+03:00

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В эти выходные в Липецке завершили новогоднее оформление и включили праздничную иллюминацию. Новшеством стала необычная световая композиция на площади Петра Великого. Там появились шестиметровый камин, огромное кресло, пуфики и ученый кот.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, конструкция прибыла в Липецк из Санкт-Петербурга. Для ее установки понадобилось 2,3 километра гирлянд и светодиодной ленты, 3,7 километра мишуры и 700 метров алюминиевого профиля.

Кроме этого новогодними огнями засверкал обустроенный в этом году сквер на улице Ворошилова. Из него решили сделать зимний «липецкий Арбат» со световой «Аркой-часами».

Также из новых светодиодных конструкций в Липецке – сказочные заяц и медведь у областного ДК, большие светящиеся цифры «2019» у Быханова сада и перетяжки «65 лет Липецкой области».