2018-12-17T09:44:25+03:00
Происшествия

В Липецкой области за сутки задержали троих угонщиков

В городе угнали «четверку», в районе – «Нексию»
Лия МУРАДЬЯН
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Троих угонщиков задержали за суткиТроих угонщиков задержали за суткиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке и области за один день поймали сразу троих автоугонщиков. Два угона раскрыли в эти выходные, а сами преступления произошли еще в ноябре. Первый случай зафиксировали в Лебедянском районе, где 12 ноября у 42-летнего мужчины угнали автомобиль «Дэу-Нексия». Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался безработный 31-летний житель того же района.

Вторую машину, «ВАЗ-21043» угнали в самом Липецке. «Четверка» пропала у 33-летнего мужчины 26 ноября. Спустя три недели сотрудники полиции вышли на след угонщиков. Ими оказались двое парней 22 и 23 лет. Сейчас они задержаны. Известно, что оба нигде не работали, причем имеют ряд судимостей.

Расследования по обоим уголовным делам продолжаются, каждому из участников угонов грозит до 5 лет тюрьмы.

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