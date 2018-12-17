За неделю экскаваторщики дважды оставляли липчан без света

17 Дек. 10:07 2018-12-17T10:13:26+03:00

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На прошлой неделе, 6 и 12 декабря, в Липецке произошли два крупных обрыва на электросетях в районе НЛМК и 19 микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, в обоих случаях важные объекты остались без света из-за строительных организаций, которые повредили высоковольтные линии и обесточили 15 трансформаторных станций.

6 декабря во время ремонта теплотрассы рабочие задели ковшом экскаватора подземный кабель 10 кВ – без электричества остались 5000 жителей НЛМК и 130 юрлиц, это торговые центры, магазины и спорткомплексы. На ремонт ушло около 8 часов.

Аналогичная ситуация сложилась 12 декабря на северо-западе города, где строители оставили без света областную детскую больницу, перинатальный центр и медконсультацию. Энергетикам пришлось на время ремонта, который длился час, срочно подключать мощную дизель-генераторную установку.

По данным ЛГЭКа, всего с начала года сторонние организации повреждали электросети 44 раза. Энергетики требуют возместить ущерб через суды.