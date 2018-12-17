В Липецкой области в крупном пожаре пострадал человек

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-17T10:28:59+03:00

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Серьезный пожар произошел этим утром, 17 декабря, в Елецком районе Липецкой области. Частный дом загорелся около 8 утра в поселке Солидарность на улице Садовая. Сообщение о пожаре поступило к диспетчеру МЧС от радиотелефониста пожарной части в 8.12 утра.

К дому №26 незамедлительно выехали 4 отделения пожарных и спасателей. Распространение огня удалось остановить, но последствия оказались серьезными. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, жертвой пожара стал один человек.

Кроме того, огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома на площади 70 квадратных метров. Из-за чего начался пожар, сейчас выясняют эксперты. Напомним, что накануне вечером в том же Елецком районе сгорел дом площадью 90 м2.