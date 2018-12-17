Под Липецком вылетел с трассы и врезался в дерево автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-17T10:50:52+03:00

За трое суток на дорогах области в 10 ДТП пострадали 13 человек и 2 погибли

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По данным ГИБДД, за минувшие три дня, с 14 по 16 декабря, на дорогах Липецкой области в 10 авариях пострадали 13 человек и двое погибли. Так 14 декабря около 9.00 на трассе Орел-Тамбов столкнулись «Киа-Рио», «Калина» и «КамАЗ». ДТП спровоцировал 34-летний водитель иномарки. В результате сам водитель и два пассажира «Кии» попали в больницу.

Также стали известны подробности аварии с четырьмя машинами на трассе Липецк-Хлевное. Напомним, там столкнулись «Хендай», «Киа-Рио», «Газель» и «Нива». Причиной аварии стало то, что 30-летний водитель первой иномарки не справился с управлением и машину занесло. Мужчину с тяжелыми травмами увезли в больницу, но спасти его не удалось – водитель «Хендая» погиб.

В то же утро в Лебедянском районе около 7 утра на Красное - Теплое не справился с управлением 24-летний водитель «ВАЗ-2110». Машину вынесло на встречную , где произошло лобовое столкновение с «Нивой», за рулем которой был 58-летний мужчина. Водитель «десятки» скончался, а его 25-летняя пассажирка сейчас в больнице.

Еще одна серьезная авария произошла 15 декабря в Задонском районе. Там на подъезде к трассе Орел-Тамбов со стороны Рогожина не справился с управлением водитель автобуса с пассажирами. Все случилось около 15.30. Автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В этом ДТП пострадала 59-летняя пассажирка, ей оказали помощь и отпустили.

А в воскресенье вечером, 16 декабря, в 21.00 на улице Кирова в поселке Добринка 23-летний водитель «Шевроле» сбил на дороге двое мужчин 43-х и 37-ми лет. Оба пешехода попали в больницу.