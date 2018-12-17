2018-12-17T11:37:44+03:00
Общество

Грейдеры расчистят от снега три района на окраине Липецка

Спецтехнику уже направили к Опытной Станции, Свободному Соколу и Сырскому Руднику
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжают бороться со снегомВ Липецке продолжают бороться со снегомФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшие выходные с улиц Липецка вывезли около 7 тысяч кубометров снега. На дороги города вышло от 50 до 70 единиц спецтехники. Придомовые территории убирают 210 дворников и 12 машин. Израсходовано более 920 тонн пескосоляной смеси и 135 тонн соли. По информации управления благоустройства, работы ведутся в круглосуточно.

В настоящий момент снег продолжают вывозить с улиц Гагарина, Циолковского, Ленина, Неделина, 50 лет НЛМК, Металлургов. Спецтехника расчищает площади Соборная, Героев, Театральная и Революции. Последствия снегопадов ликвидируют на Октябрьском мосту, улице Лесная, Стаханова, Меркулова. После расчистки, проезжие части обработают противогололедными материалами. Также грейдеры направили в район Опытной станции, Свободного Сокола, Сырского Рудника.

Управляющие компании удаляют с крыш домов наледи. Напомним, что липчане могут оставить заявку на проведение работ на придомовых территориях в своих управляющих компаниях. А пожаловаться на их плохую работу по телефону 522-639.

Специалисты просят горожан не парковать автомобили вдоль тротуаров и проезжих частей. Нередко из-за машин спецтехника не может проехать и расчистить дорогу.

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