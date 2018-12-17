2018-12-17T12:28:23+03:00
Происшествия

Липчане застряли в пробке из-за аварии у кольца ЛТЗ

В Липецке в районе Тракторного столкнулись две иномарки [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке у кольца ЛТЗ столкнулись две иномаркиВ Липецке у кольца ЛТЗ столкнулись две иномаркиФото: скриншот видео
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Этим утром, 17 декабря, в районе поселка Тракторостроителей произошло ДТП. Две иномарки столкнулись возле кольца ЛТЗ в 11 часу. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены последствия аварии.

Одну из машин уже погрузили на эвакуатор и увезли. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Другой автомобиль пока стоит на дороге. У иномарки помят бок. Разбита левая передняя фара, деформировано колесо.

В Липецке у кольца ЛТЗ столкнулись иномарки.Видео Алексей Алексеев

Как сообщили очевидцы, из-за аварии многие липчане попали в затор. Некоторые автомобилисты застряли уже на улице Катукова. Эпицентр пробки пришелся на кольцо у памятника Танкистам: машины встали со всех 4 сторон – с проспекта Победы, улицы Катукова, Воронежского шоссе и Октябрьского моста.

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