2018-12-17T13:12:30+03:00
Происшествия

Липецкая пенсионерка за 4 года отдала мошенникам 1.5 млн. рублей

Аферисты предложили компенсацию за лекарства
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция уже ищет мошенниковПолиция уже ищет мошенниковФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области ищут мошенников, которые лишили пожилую женщину крупной суммы денег. Жертвой аферистов стала пенсионерка из Становлянского района. Мошенники тянули деньги с пожилой женщины 4 года – с 2014 по 2018 год.

По данным полиции, неизвестные звонили пенсионерке и сообщали, что ей положена компенсация за купленные ранее лекарства и биологические добавки. Но прежде чем получить выплаты, мошенники требовали перевести им определенную сумму.

В итоге за 4 года путем почтовых переводов пожилая женщина перевела на счета банковские карты аферистов 1.5 миллиона рублей. И только этой зимой пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере, участники преступления разыскиваются.

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