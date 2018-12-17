В ДТП под Липецком разорвало пополам «ВАЗ»: погиб водитель

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-17T13:24:10+03:00

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В этот понедельник, 17 декабря, под Липецком произошло страшное ДТП. На трассе в районе «Стрельбища», недалеко от ЖК «Берендей» столкнулись «Жигули» и «Хендай». По словам очевидцев, один человек погиб.

У иномарки «всмятку» передок. Этой частью машина врезалась в «Жигули». На отечественный автомобиль страшно смотреть. Точнее на ту груду металла, которая от него осталось. Машину разорвало пополам. Задняя часть припечатана иномаркой. Переднюю отбросило в сторону на приличное расстояние. Колеса и деформированный руль - вот что осталось от автомобиля. Рядом валяются запчасти и обломки техники. Шансов выжить у водителя «ВАЗа» просто не было. Информация об остальных участниках аварии уточняется.