Парень с девушкой украли новогоднюю гирлянду из парка под Липецком

СЕГОДНЯ 13:36 2018-12-17T14:27:13+03:00

За гирлянду подросткам грозит до двух лет Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Необычное преступление произошло в Усманском районе Липецкой области. Там воришки лишили атмосферы праздника посетителей городского пара в Усмани. 13 декабря неизвестные украли новогоднюю гирлянду с площадки, которую украсили накануне.

Воришек вскоре вычисли по видеозаписям с камер наблюдения, которые были расположены на территории парка и в окрестностях. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемыми оказались двое молодых людей – 19-летняя девушка и 17-летний парень.

Оба сейчас объясняют сотрудникам полиции, зачем сняли гирлянду и куда дели. За эту кражу им грозит максимум до двух лет тюрьмы.