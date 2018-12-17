Аферисты разоряют липецкие микрозаймы по телефону

17 Дек. 15:22 2018-12-17T15:22:23+03:00

Некто представляется директором и требует перевести ему всю наличность

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В Липецке аферисты вышли на новый уровень мошенничества, теперь они разоряют микрофинансовые организации, который выдают небольшие займы под проценты. Теперь их «грабят» по одному звонку.

Первый случай произошел в Задонском районе. Утром 14 декабря на служебный телефон офиса позвонил неизвестный, назвался генеральным директором организации, назвал сотруднице несколько телефонных номеров и потребовал перевести туда всю наличность. По указанию «руководства» женщина перевела 20 000 рублей.

Аналогичная ситуация произошла в микрозайме в Тербунском районе тем же утром 14 декабря. Злоумышленник по той же схеме позвонил на рабочий телефон и представился директором, причем правильно назвал фамилию реального директора. «Начальник» потребовал срочно перевести всю наличность на номера телефонов. В данном случае сотрудники отдали 36 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по обоим фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, подозреваемых ищут.