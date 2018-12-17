Под Липецком убийцу нашли по следам крови на обуви

17 Дек. 17:46 2018-12-17T17:46:06+03:00

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В Липецке раскрыли жуткое убийство в поселке Лев-Толстой, которое произошло 13 декабря. По версии следствия, мотивом стал конфликт между 58-летнией женщиной и 59-летним жителем соседнего села Первомайское.

Согласно материалам дела, в день убийства злоумышленник вооружился ножом и пришел к дому оскорбившей его женщины. Причем шел изначально с явным намерением убивать, даже специально подготовил для этого сменную одежду и спрятал недалеко от дома пенсионерки. Женщина ждала резчика скота, поэтому сразу открыла дверь и тут же на пороге получила удар ножом в живот. Жертва пыталась отбиться и выхватить нож, но безуспешно – разъяренный душегуб 10 раз ударил пенсионерку ножом. Затем он затащил женщину в коридор и закрыл дверь.

Пока убийца был в доме, к пенсионерке пришел резчик скота и начал звонить в дверь, после подошла ее дочь. Нападавший сначала затаился в доме, а после нашел ключи от задней двери и сбежал через двор. Пройдя несколько метров, мужчина снова переоделся и выбросил окровавленную одежду вместе с перчатками и оружием в мусор. Затем убийца, как нив чем не бывало, отправился на работу в баню.

Несмотря на всю конспирацию и тщательную подготовку к убийству, мужчину вычислили меньше чем за сутки – 14 декабря он уже давал показания. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, одной из главных улик стали сапоги со следами крови, которые нашли на рабочем месте. Уже после этого подозреваемый во всем сознался. Теперь по 105 статье УК ему грозит до 15 лет тюрьмы.