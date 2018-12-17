Игорь Артамонов посетил фестиваль «Отъезжее поле»

17 Дек. 18:05 2018-12-17T18:05:21+03:00

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На берегу Дона в деревне Масловка Данковского района прошел V Межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле». Гостями фестиваля стали около пяти тысяч человек из всех областей Черноземья, Москвы и Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба обладминистрации. Среди зрителей было много и иностранных гостей из Сербии, Австрии, Германии, Италии.

Открыл фестиваль врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что «Отъезжее поле» вошло в пятерку лучших событийных фестивалей в Центральном федеральном округе, и с каждым годом масштаб мероприятия только растет. По мнению Игоря Артамонова, необходимо поддерживать развитие таких фестивалей, обращая особое внимание на агротуризм.

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«В Липецкой области много уникальных мест и традиций. Наша земля славится своим гостеприимством. Необходимо развивать туристическую инфраструктуру, чтобы как можно больше гостей из Москвы и соседних областей приезжали в наш регион. Это не только повысит престиж Липецкого края, но и позволит обеспечить жителей дополнительным источником дохода», - сказал Игорь Артамонов.

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На фестиваль приехали представители всех сельских поселений Данковского района. Игорь Артамонов с супругой прошли по ярмарке народных промыслов, пообщались с жителями и послушали выступления фольклорных коллективов. Затем гости познакомились с традициями русской псовой охоты. При этом ни одна лиса не пострадала. Охота прошла в формате реконструкции. Также на фестивале можно было увидеть охотничьих соколов и посмотреть представление, организованное военно-историческим клубом «Копье».

Фото: сайт администрации Липецкой области.