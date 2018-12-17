В мэрии еще не определились с точной датой открытия Петровского моста

17 Дек. 18:56 2018-12-17T18:57:11+03:00

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Предварительно, открытие Петровского моста назначено на следующий вторник, 25 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, точную дату этого долгожданного события назовут после того, как пройдут испытания. На шести пролетах переправы поставят датчики и пустят грузовики.

Напомним, мост перекрыли в марте этого года. Во время ремонта путепровода работы велись круглосуточно. Конструкцию усилили 380 тоннами металла, 1100 тоннами арматуры и сотнями болтов. Каждый из них выдерживает нагрузку в 22,5 тонны. На всех пролетах моста уложили два слоя асфальта. Толщина нижнего 4 сантиметра. Верхнего – 7 сантиметров. Работы сопровождались строжайшим контролем качества.