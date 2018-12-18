Под Липецком водитель УАЗа наехал на мужчину и скрылся

18 Дек. 09:12 2018-12-18T09:14:08+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 965 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, за что их привлекли к административной ответственности. 63 человека не стали пристегиваться во время движения. 631 раз водители превысили допустимую скорость движения. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 45 случаев механического столкновения автомобилей.

В минувший понедельник, 18 декабря, под Липецком случилась страшная авария. В десять часов утра на автотрассе "Обход города Липецка" ВАЗ-2106 столкнулись с "Хендай". 24-летний водитель первой машины получил смертельную травму. 36-летнему водителю иномарки оказали медицинскую помощь и отпустили. Напомним, в результате столкновения "шестерку" разорвало пополам. Автомобиль превратился в груду металла.

В тот же день ДТП произошло в Добровском районе. В селе Горицы неустановленный водитель УАЗа наехал на 37-летнего мужчину. Он получил травму. Правоохранители разыскивают нарушителя.