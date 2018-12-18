2018-12-18T09:49:25+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина незаконно получила пособия на 16 тысяч рублей

В отношении 35-летней жительницы Тербунского района возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Жительница Липецкой области незаконно получала пособияЖительница Липецкой области незаконно получала пособияФото: Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники Отделения МВД России по Становлянскому району выявили, что жительница Тербунского района незаконного получала денежные выплаты. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат".

35-летняя женщина проживала в Становлянском районе. Она получала денежные выплаты на себя и своего несовершеннолетнего сына,в связи с нахождением в зоне с льготным социально-экономическим статусом. После гражданка сменила место жительства. Семья переехала в Терубнский район. При этом женщина продолжила получать выплаты, на которые уже не имела права. С декабря 2016 по январь 2018 года она получила более 16 тысяч рублей.

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