Под Липецком жители Республик Башкирия и Марий Эл угнали автомобиль

18 Дек. 10:13 2018-12-18T10:13:45+03:00

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В минувший понедельник, 17 декабря, к правоохранителям обратился 22-летний липчанин. По его словам, в этот же день у него угнали "ВАЗ-21074". Автомобиль был припаркован у дома по улице Стаханова.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, машину обнаружили у дома по улице Водопьянова, в исправном состоянии. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых угонщиков. Ими оказались двое несовершеннолетних парней из Липецка. Один из них подозревается в краже "ВАЗ-2104" по улице Шубина.

Чуть ранее, 16 декабря, у жителя села Казаки из ангара угнали "Ладу-212140". Позже машину обнаружили в том же селе у дома по улице Октябрьской. В преступлении подозреваются двое неработющих ранее судимых жителя Республик Башкирия и Марий Эл. Во время задержания 31 летний и 40-летний мужчины были пьяны. Расследование продолжается.