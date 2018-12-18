В Липецке мужчина отобрал у женщины 20 тысяч рублей

18 Дек. 10:37 2018-12-18T10:37:14+03:00

Изменить размер текста: A A

7 декабря в отдел полиции Липецка обратилась 48-летняя женщина. По ее словам, неизвестный отобрал у нее 20 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

Полицейским удалось задержать предполагаемого участника преступления. Им оказался неработающий 28-летний местный житель. Кстати, мужчина был ранее судим за совершение подобных преступлений и краж. Подозреваемого заключили под стражу.

Расследование проводит Отдел полиции №5. Максимальное наказание согласно ст.161 УК РФ "Грабеж" - лишение свободы на срок до 4 лет. Если вину подозреваемого докажут, наказания ему не избежать. К тому же, мужчина уже был ранее судим за аналогичные преступления.