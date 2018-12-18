В новом году кольцо на пересечении улиц Катукова и Стаханова в Липецке станет главным

18 Дек. 11:00 2018-12-18T11:00:28+03:00

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В следующем году в Липецке изменятся правила проезда одной из транспортной развязки с круговым движением.

Как сообщили в пресс-службе городской админстрации, с 12 января 2019 года кольцо на пересечении улиц Катукова и Стаханова станет главной дорогой. Изменения, по мнению специалистов, необходимы. Участок дороги загружен, особенно в часы пик. После изменений, которые коснутся очередности проезда, на данном участке должна увеличиться пропускная способность. Автомобилистов призывают быть внимательнее при его проезде.

Также синоптики предупреждают водителей о гололедице на дорогах. Возможны туман и изморозь. Этим днем, 18 декабря, в областном центре до 10 градусов мороза. Местами небольшой снег.