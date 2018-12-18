В домах Липецка после масштабных отключений помутнеет вода

18 Дек. 12:54 2018-12-18T12:54:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на среду, 19 декабря, во многих домах Липецка отключат холодную воду. По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», на сетях водоснабжения проведут ремонтные работы. Список адресов, где пересохнут краны, можно посмотреть здесь.

Также в компании сообщили, что в связи с ремонтными работами в этих домах возможно повышение мутности питьевой воды с 10.00 19 декабря до 12.00 22 декабря. Мутность может повыситься по следующим адресам: котельные АО «ЛГЭК»: котельная Баумана, которая находится на улице Баумана, 296; котельная МСЧ Свободный сокол по улице Ушинского, 10; 13 Квартал - Ушинского, 10а; Свободный Сокол - Заводская, 1; Электроаппарат - Елецкая, 69а; Ковалева – Ковалева, 109а; Школа интернат № 2 - 40 лет Октября, 39а; ЦТП Ушинского - Ушинского, 9а; ЦТП 40 лет Октября - 40 лет Октября, 4; Тройка-Л - Ковалева, 105.

Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 075 и 236- 075.