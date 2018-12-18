В Липецке на Театральной площади вандал сломал 2 туи
Этой ночью, 18 декабря, неизвестный молодой человек сломал туи в вазонах на Театральной площади. Вандал попал в объектив камеры видеонаблюдения.
В 2 часа ночи некто подошел к вазонам и с азартом начал ломать туи, стоявшим возле остановки. Потом парень попытался испортить сами вазоны. Однако, сделать это ему не удалось. Конструкции весом в 1,5 тонны сломать оказалось проблематично.
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в управлении главного смотрителя уже готовят заявление в полицию. Молодому человеку грозит уголовная ответственность по ст.214 УК РФ «Вандализм». Парень не только понесет наказание по статье. Ему также придется возместить сумму нанесенного ущерба.