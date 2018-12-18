В Липецке житель «Университетского» по ночам строит снежную горку для детей
Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, снятое в Липецке на микрорайоне «Университетский». В объектив попал мужчина, который вечером в одиночку строил снежную горку.
- Кто бы ты не был человек! – написал автор ролика. – Спасибо, что по ночам строишь горку для детишек 5 день подряд!
И указал адрес – улица Замятина, 1. К видео тут же посыпались благодарности от жителей микрорайона. Некоторые даже ласково называют его Дедом Морозом. Многие липчане заметили, что мужчина каждый год строит горки для детишек. А также расчищает дорожки детской площадки. На слова благодарности в комментариях ответила дочь мужчины. Липчанка гордится своим папой и добавила, что от помощника он бы не отказался.
В Липецке мужчина по ночам строит снежную горку.Местный житель каждый год дарит радость ребятам микрорайона "Университетский"