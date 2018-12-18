Липчане отправили новогоднюю посылку на подлодку «Липецк»

18 Дек. 16:14 2018-12-18T16:15:02+03:00

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Из Липецка в Полярный отправилась новогодняя посылка для подводников. Напомним, что горожане собирают подарки для экипажа подшефной субмарины с 2000 года, когда она получила имя «Липецк». Подлодка базируется в городе Полярный Мурманской области.

Подарки традиционно собирали всем городом – общественники, бизнесмены и просто неравнодушные жители. Как сообщили в пресс-службе мэрии, груз формировали с учетом желаний самих моряков.

Подарки доля экипажа подлодкиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этом году члены экипажа получат от липчан технику, шкиперское имущество, канцелярские товары, календари и ежедневники с видами Липецка, сувениры, напитки от местных производителей, а также записи с выступлениями липецких артистов. Традиционно к новогоднему столу для подводников приготовили 11 кг. сала. Общий вес посылки составил более двух тонн.

– Мы отправляем то, что действительно нужно экипажу, – отметил заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов. – Настоящие новогодние подарки для подводников и членов их семей. От всей души хочу поблагодарить всех, кто принял участие в формировании груза.

В зависимости от погоды, посылка будет добираться до Полярного от нескольких дней до недели. В мэрии заверили, что экипаж в любом случае получит подарки до Нового года и дня рождения подлодки, который отмечается 30 декабря.