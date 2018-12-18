2018-12-18T16:30:14+03:00
Происшествия

Черный дым от горящего дома окутал девятый микрорайон Липецка

Частный дом загорелся на улице Товарищеской [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар в 9 микрорайонеПожар в 9 микрорайонеФото: скрин с видео
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Крупный пожар произошел в этот вторник, 18 декабря, в районе 9 микрорайона в Липецке. Там на улице Товарищеской загорелся частный дом. Клубы густого дыма от пожара окутали часть микрорайона. Пожар было видно и с близлежащих районов.

В Липецке горит дом.

Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили в сеть. По словам местных жителей, пожар начался около 15.30. Предположительно, у одноэтажного дома начла гореть кровля. С огнем боролись несколько пожарных расчетов.

По словам очевидцев, все, кто был в помещении, успели выбраться наружу. Из-за чего началось возгорание, теперь предстоит определить пожарным экспертам.

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