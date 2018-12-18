Обматерившему полицейских на вокзале липчанину грозит штраф

18 Дек. 18:04 2018-12-18T18:04:10+03:00

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В Липецке расследовали дело об оскорблении сотрудников полиции. Все случилось 5 октября возле городского автовокзала. Внимание стражей порядка привлек пьяный 47-летний мужчина. Липчанине вел себя неадекватно, а также громко ругался матом на всю улицу.

Мужчину задержали за нарушение общественного порядка и решили составить административный протокол. Во время оформления пьяный гражданин разразился в адрес сотрудников полиции грубой нецензурной бранью. Согласно материалам дела, обвиняемый публично оскорбил полицейского, высказав слова, уничижающие честь и достоинства представителя власти.

В итоге административное дело обернулось уголовным по статье 319 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант во всем сознался и раскаялся. Дело передали в суд. Теперь матерщиннику грозит штраф, обязательные или исправительные работы.