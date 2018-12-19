Пять машин столкнулись на Октябрьском мосту в Липецке

19 Дек. 09:24 2018-12-19T09:24:03+03:00

За сутки в области в 5 ДТП пострадали 6 человек

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Массовая авария случилась минувшим вечером, 18 декабря, на Октябрьском мосту в Липецке. Там около 18.00 столкнулись сразу 6 автомобилей. По данным ГИБДД, 29-летний водитель «Ниссана» сначала въехал в «Мазду» затем задел «Весту», «Гранту» и «Ниссан». В этой аварии пострадали 19-летний водитель «Мазды» и его пассажирка – им оказали помощь и отпустили.

Почти в то же время на улице Терешковой в Липецке 65-летняя женщина за рулем «Ниссана» въехала в стоящий «Фольксваген» с 51-летним водителем. В этом ДТП пострадала 54-летняя пассажирка второй иномарки, ее увезли в больницу.

А около 8.00 на улице Петра Смородина сбили 17-летнюю девушку. Все случилось вне пешеходного перехода. Неизвестный водитель с места аварии скрылся, а пешеход получил травму. Но до больницы дело не дошло – девушке оказали помощь и отправили домой.

Как сообщает ГИБДД региона, за минувшие сутки на дорогах области в 5 авариях пострадали 6 человек. ДТП без пострадавших зарегистрировали 29.