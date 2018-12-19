В Липецке подводят итоги проекта «Безопасные и качественные дороги»

19 Дек. 09:56 2018-12-19T09:56:25+03:00

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За два года в него вложено свыше 2,8 млрд рублей, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Всего отремонтировано 204 км дорожного покрытия: на 69 км дорог регионального значения и на 135 км городских улиц в Липецке, Ельце и райцентре Грязи. Еще 5 км проезжей части отремонтировали капитально. Стоимость ремонта дорожного покрытия обошлась в 2,051 млрд рублей. Плюс 610 миллионов израсходовано на ремонт тротуаров и работы по замене бортового камня. В целом отремонтировано 52,3 км тротуаров.

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