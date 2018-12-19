2018-12-19T14:59:23+03:00
Происшествия

Пьяный угонщик разбил внедорожник липчанки

Парня поймали в Усманском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Угонщик бросил разбитую "Ниву"Угонщик бросил разбитую "Ниву"Фото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области задержали угонщика, который разбил чужую машину. Все случилось 17 декабря в Усманском районе. В отдел полиции пришла 45-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то угнал ее автомобиль «ВАЗ-2121».

По словам женщины, «Нива» пропала от дома по улице Лазовка в селе Поддубовка. Отечественный внедорожник нашли в тот же день. Угонщики далеко не уехали, поскольку машина стояла в том же селе – автомобиль разбили и бросили на улице Никольской.

Вскоре сотрудники полиции вычислили и задержали самого угонщика. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался местный 20-летний безработный парень. На момент задержания молодой человек был сильно пьян.

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