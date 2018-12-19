2018-12-19T11:12:00+03:00
Общество

Липчане в общественных местах смогут узнать о своих долгах

Масштабную акцию проводят судебные приставы
Лия МУРАДЬЯН
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Акция "Узнай о своих долгах" пройдет в ЛипецкеАкция "Узнай о своих долгах" пройдет в ЛипецкеФото: Пресс-служба УФССП по Липецкой области
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В следующую среду, 26 декабря, состоится Всероссийская акция «Узнай о своих долгах». В этот день в общественных местах будут дежурить судебные приставы-исполнители. Любой желающий сможет подойти к сотруднику УФССП в здании автовокзала, торговом центре или МФЦ и узнать есть ли у него или его родственников какие-то долги.

Также сотрудник ведомства объяснят, как пользоваться электронным Банком данных исполнительных производств, который есть на официальном сайте ведомства. Кроме этого приставу можно будет задать любой вопрос, касающийся деятельности ФССП.

Как отметили в пресс-службе областного управления, сведения о долгах являются общедоступными до того дня, пока не закроют исполнительное производство. Достаточно вбить в Банк фамилию, имя, отчество и дату рождения, и сервис сразу выдаст данные должника, сумму долга, адрес отдела судебных приставов и контактные данные пристава-исполнителя. Можно сразу расплатиться он-лайн или распечатать квитанцию с сайта.

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