В субботу в Липецке пройдет большая предновогодняя ярмарка

19 Дек. 11:46 2018-12-19T11:46:57+03:00

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Традиционная большая предновогодняя ярмарка пройдет в Липецке в эту субботу, 22 декабря. Более 200 местных производителей выставят на продажу свою продукцию на площадке у областного центра культуры, на улице Космонавтов, 22.

Продукты можно будет купить без посредников по ценам ниже, чем в магазинах. На ярмарке представят деликатесы, мясо, птицу, сыры, колбасные изделия, молочные продукты, рыбу, фрукты овощи, выпечку и практически все, что нужно для новогоднего стола и не только.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ярмарка откроется в 8 утра и будет работать до 14.00. Помимо всяких вкусностей и недорогих продуктов, для гостей подготовили развлекательную программу с участием творческих коллективов. Кроме этого на площади будет работать мобильный диагностический комплекс.