Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья

19 Дек. 13:01 2018-12-19T13:01:39+03:00

Банк УРАЛСИБ запустил программу ипотечного кредитования на покупку вторичного жилья всего по двум документам: паспорт у гражданина РФ и второму документу, удостоверяющему личность (водительское удостоверение/заграничный паспорт/ИНН /СНИЛС)

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Кредит предоставляется на покупку квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе, а также апартаментов. Минимальный размер первоначального взносапо программе – не менее 40% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредитования для жителей Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга составляет 10 млн рублей, а для других регионов – 4 млн рублей. Срок кредита – до 30 лет.

Наряду с новой программой, в Банке УРАЛСИБ продолжает действовать ипотека по двум документам для строящегося жилья.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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