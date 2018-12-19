Под Липецком пассажирский автобус и внедорожник вылетели в кювет

19 Дек. 13:43 2018-12-19T13:51:37+03:00

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В эту среду, 19 декабря, в Липецкой области случилась авария. Около 11 утра на трассе Липецк-Елец пассажирский автобус и «УАЗ Патриот» вылетели в кювет. По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. По соцсетям вмиг разлетелись фото с места происшествия.

Фото группы «Мой Задонск»Фото: Предоставлено

- Я в это время мимо проезжала, никто не пострадал, - написала местная жительница Катерина в комментариях. – Слава Богу все живы и здоровы! Дорога скользкая, а водятлы лихачат – вот и результат. Будьте осторожны! Берегите себя и близких!

Напомним, еще одна авария произошла этим утром в Тамбовской области. Пассажирский автобус ехал в Тулу из Тамбова. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Транспорт вылетел в кювет и перевернулся. 8 пассажиров отвезли на Автовокзал Липецк.