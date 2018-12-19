Пассажиров перевернувшегося под Тамбовом автобуса отправили в Липецк

19 Дек. 13:47 2018-12-19T13:55:00+03:00

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Пассажиров рейсового автобуса, который перевернулся в Тамбовской области, отправили в Липецк. Сама авария случилась на трассе Р-119 «Орел-Ливны» около 10.30 утра. Как сообщает «КП-Тамбов», по предварительным данным водитель автобуса «Тамбов-Тула» не справился с управлением, транспорт вылетел на обочину и рухнул на бок.

В момент аварии в салоне находились 12 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области, в аварии пострадали три человека, их увезли с места в больницу. Оставшихся 8 пассажиров пересадили на автобус «Тамбов-Липецк» и увезли на Липецкий автовокзал. На вокзале в Липецке людей пересадят на другой транспорт до Тулы.

Водитель автобуса остался на месте аварии. Во всех подробностях ДТП сейчас разбираются сотрудники тамбовского УГИБДД.