2018-12-19T14:35:09+03:00
Общество

Пожарные в Липецке проверяют помещения, где будут проходить новогодние праздники

С сотрудниками учреждений проводят инструктаж по пожарной безопасности
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Проверка МЧС перед Новым годомПроверка МЧС перед Новым годомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

В преддверии праздников сотрудники ГУ МЧС по Липецкой области проверяют помещения в государственных и коммерческих организациях, где будут проходить утренники, корпоративы, банкеты и другие новогодние и рождественские праздничные мероприятия.

В ходе профилактических рейдов пожарные инспекторы беседуют с ответственными лицами и напоминают, что в помещениях ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, также у сотрудников проверяют знания техники безопасности.

На самих объектах смотрят, есть ли пожарная сигнализация, план эвакуации, огнетушители и другие средства пожаротушения. Кроме этого инспекторы проверяют, не закрыты ли эвакуационные пути и выходы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24