Пожарные в Липецке проверяют помещения, где будут проходить новогодние праздники

19 Дек. 14:35 2018-12-19T14:35:09+03:00

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В преддверии праздников сотрудники ГУ МЧС по Липецкой области проверяют помещения в государственных и коммерческих организациях, где будут проходить утренники, корпоративы, банкеты и другие новогодние и рождественские праздничные мероприятия.

В ходе профилактических рейдов пожарные инспекторы беседуют с ответственными лицами и напоминают, что в помещениях ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, также у сотрудников проверяют знания техники безопасности.

На самих объектах смотрят, есть ли пожарная сигнализация, план эвакуации, огнетушители и другие средства пожаротушения. Кроме этого инспекторы проверяют, не закрыты ли эвакуационные пути и выходы.