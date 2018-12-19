Пожарные в Липецке проверяют помещения, где будут проходить новогодние праздники
В преддверии праздников сотрудники ГУ МЧС по Липецкой области проверяют помещения в государственных и коммерческих организациях, где будут проходить утренники, корпоративы, банкеты и другие новогодние и рождественские праздничные мероприятия.
В ходе профилактических рейдов пожарные инспекторы беседуют с ответственными лицами и напоминают, что в помещениях ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, также у сотрудников проверяют знания техники безопасности.
На самих объектах смотрят, есть ли пожарная сигнализация, план эвакуации, огнетушители и другие средства пожаротушения. Кроме этого инспекторы проверяют, не закрыты ли эвакуационные пути и выходы.