В Липецке достраивают 11 из 15 проблемных домов

19 Дек. 15:12 2018-12-19T16:55:56+03:00

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В минувший вторник, 18 декабря, первый заместитель главы региона Юрий Божко проверил, как ведется строительство на долгостроях Липецка. Установлено, что работы производятся на 11 из 15 объектах в микрорайонах «Европейский» и «Елецкий». Как сообщили в пресс-службе управления строительства и архитектуры Липецкой области, подрядчики ежедневно отчитываются о проделанной работе.

На «Елецком» в домах II-2, II-9, III-1 выполняются работы по устройству наружных стен. В «Европейском» в домах №8 и №9 на уровне 8 этажа стены обкладывают кирпичами. В доме №10 – отделочные работы. Специалисты ведут устройство стяжек, устанавливают двери и электрические шкафы. Подготавливается основание под фундамент вентиляторов, монтаж трубопроводов отопления. В доме №22 устанавливают перегородки и штукатурят стены.

В домах на улице Неделина-Фрунзе и Неделина благоустраивают территории домой, к объектам подводят инженерные сети. В доме по улице Агрономическая рабочие кладут наружные стены на уровне 5-6 этажей.