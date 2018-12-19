2018-12-19T15:16:05+03:00
Происшествия

В Липецке двоих рецидивистов будут судить за наркотики

Мужчин задержали с одинаковой дозой
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке расследовали два случая продажи наркотиков, в обоих уголовных делах фигурируют ранее судимые личности. В первом случае с наркотиками задержали 40-летнего жителя города, у которого нашли 1.13 грамм некоего вещества.

По данным полиции, мужчина незаконно купил наркотики, и какое-то время хранил при себе, подыскивая покупателя. В последствие он продал зелье знакомому, после чего и был задержан. Экспертиза показала, что найденный наркотик по закону тянет на значительный размер. В итоге рецидивисту вменили часть 2 статьи 228.1 УК РФ.

Под аналогичную статью попал еще один 41-летний ранее судимый липчанин, который в январе этого года купил, а после продал, ровно ту же массу наркотического вещества – 1.13 грамма.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, оба обвиняемых полностью во всем сознались, им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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